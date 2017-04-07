Anadolu Efes lidere direnemedi

Bu sonuçla Anadolu Efes, 13. mağlubiyetini yaşayarak ligi 6. sırada tamamladı. Real Madrid ise 23 galibiyet ve 7 mağlubiyetle organizasyonun normal sezonunu lider bitirdi.

Play-off'ta Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile mücadele edecek. Real Madrid ise Darüşşafaka Doğuş ile Dörtlü Final'e kalmak için kozlarını paylaşacak.

Real Madrid, ilk periyodunu 21-16 geride tamamladığı karşılaşmada, soyunma odasına 37-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreği 62-60 üstün geçen eflatun-beyazlılar, final periyodunda farkı açarak karşılaşmadan 97-80 galip ayrıldı.

Ligde 30. ve son hafta maçlarının ardından normal sezon tamamlandı. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından Darüşşafaka Doğuş da play-off oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe'nin Panathinaikos Superfoods ile karşılaşacağı çeyrek finalde, Anadolu Efes-Olympiakos, Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid eşleşmeleri oluştu.Bu sezon ilk kez 16 takımlı lig formatına göre oynanan organizasyonda Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından Darüşşafaka Doğuş da ilk 8 takımın mücadele edeceği play-off'ta oynamaya hak kazandı. Türkiye, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk defa 3 takım tarafından çeyrek finalde temsil edilecek.

Bir diğer Türk temsilcisi Galatasaray Odeabank ise organizasyona veda etti.

THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'in lider olarak tamamladığı normal sezonun sonunda 3 Türk takımının yanı sıra CSKA Moskova, Olympiakos, Panathinaikos Superfoods ve Baskonia, play-off'a kalan diğer ekipler oldu.

- Çeyrek final eşleşmeleri

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ardından oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş

CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes

Panathinaikos (Yunanistan) - Fenerbahçe

- Ligde 30. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe - Barcelona Lassa (İspanya): 68-65

Brose Bamberg (Almanya) - Galatasaray Odeabank: 79-84

Maccabi FOX (İsrail) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 61-81

Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 79-84

CSKA Moskova (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan): 90-86

Darüşşafaka Doğuş - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 78-62

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - UNICS Kazan (Rusya): 68-91

Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes: 97-80