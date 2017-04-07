 Anadolu Efes lidere direnemedi – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    lidere direnemedi

    Anadolu Efes lidere direnemedi

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta karşılaşmasında , deplasmanda İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 97-80 mağlup oldu.

    Bu sonuçla , 13. mağlubiyetini yaşayarak ligi 6. sırada tamamladı. Real Madrid ise 23 galibiyet ve 7 mağlubiyetle organizasyonun normal sezonunu lider bitirdi.

    Play-off'ta Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile mücadele edecek. Real Madrid ise Darüşşafaka Doğuş ile Dörtlü Final'e kalmak için kozlarını paylaşacak.

    Real Madrid, ilk periyodunu 21-16 geride tamamladığı karşılaşmada, soyunma odasına 37-36 önde gitti.

    Üçüncü çeyreği 62-60 üstün geçen eflatun-beyazlılar, final periyodunda farkı açarak karşılaşmadan 97-80 galip ayrıldı.

    Normal sezon sona erdi
    Ligde 30. ve son hafta maçlarının ardından normal sezon tamamlandı. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından Darüşşafaka Doğuş da play-off oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe'nin Panathinaikos Superfoods ile karşılaşacağı çeyrek finalde, Anadolu Efes-Olympiakos, Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid eşleşmeleri oluştu.

    Bu sezon ilk kez 16 takımlı lig formatına göre oynanan organizasyonda Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından Darüşşafaka Doğuş da ilk 8 takımın mücadele edeceği play-off'ta oynamaya hak kazandı. Türkiye, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk defa 3 takım tarafından çeyrek finalde temsil edilecek.

    Bir diğer Türk temsilcisi Galatasaray Odeabank ise organizasyona veda etti.

    THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'in lider olarak tamamladığı normal sezonun sonunda 3 Türk takımının yanı sıra CSKA Moskova, Olympiakos, Panathinaikos Superfoods ve Baskonia, play-off'a kalan diğer ekipler oldu.

    - Çeyrek final eşleşmeleri
    THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ardından oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

    Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş

    CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

    Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes

    Panathinaikos (Yunanistan) - Fenerbahçe

    - Ligde 30. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
    Fenerbahçe - Barcelona Lassa (İspanya): 68-65

    Brose Bamberg (Almanya) - Galatasaray Odeabank: 79-84

    Maccabi FOX (İsrail) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 61-81

    Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 79-84

    CSKA Moskova (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan): 90-86

    Darüşşafaka Doğuş - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 78-62

    EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - UNICS Kazan (Rusya): 68-91

    Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes: 97-80

    Takım G M AS YS Av
    1 Real Madrid 23 7 2585 2353 232
    2 CSKA Moskova 22 8 2608 2355 253
    3 Olympiakos 19 11 2330 2221 109
    4 Panathinaikos Superfoods 19 11 2263 2187 76
    5 Fenerbahçe 18 12 2256 2233 23
    6 Anadolu Efes 17 13 2472 2467 5
    7 Baskonia 17 13 2445 2376 69
    8 Darüşşafaka Doğuş 16 14 2141 2118 23
    9 Kızılyıldız MTS 16 14 2203 2196 7
    10 Zalgiris 14 16 2350 2391 -41
    11 Barcelona Lassa 12 18 2134 2232 -98
    12 Galatasaray Odeabank 11 19 2345 2475 -130
    13 Brose Bamberg 10 20 2369 2404 -35
    14 Maccabi FOX 10 20 2333 2493 -160
    15 UNICS Kazan 8 22 2288 2408 -120
    16 EA7 Emporio Armani Milan 8 22 2411 2606 -195


    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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