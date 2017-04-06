Basketbolda bu sezon ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Finali'nde Banvit Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Fransa temsilcisi Monaco oldu.
İspanya'nın Tenerife Adası'nda düzenlenen kura çekiminde Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu. Avrupa arenasında tarihinde ilk kez finale kalmak için sahaya çıkacak Türk temsilcisi Banvit, Fransa'nın Monaco takımıyla, İspanya'nın Iberostar Tenerife takımı ise İtalya ekibi Umana Reyer ile eşleşti.
Tenerife'in La Laguna kentindeki Santiago Martin Arena'da yapılacak Dörtlü Final'de Banvit, Monaco ile 28 Nisan'da karşılaşacak.
Türk temsilcisi, karşılaşmadan alacağı sonuca göre 30 Nisan'da üçüncülük veya final müsabakasına çıkacak.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:23
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Toplam 8
Yorum
1967 Babel Q. Defansmı yapacak Q. nın yusufa o yaptığı hareketten sonra sarı kart veren hakemlerle yenersiniz anca ama busefer hakemide yenicez.
- Derbinin hakemi Ali Palabıyık
Toplam 9
Yorum
kartal yinemi bu hakem
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 1
Yorum
Erzurum Gardaş Brezilyaya gitsin hiç gelmesin
Banvit'in rakibi Monaco oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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