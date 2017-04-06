 Banvit'in rakibi Monaco oldu – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    'in rakibi oldu

    Banvit'in rakibi Monaco oldu

    Basketbolda bu sezon ilk kez düzenlenen 'nin Dörtlü Finali'nde Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Fransa temsilcisi oldu.

    İspanya'nın Tenerife Adası'nda düzenlenen kura çekiminde Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu. Avrupa arenasında tarihinde ilk kez finale kalmak için sahaya çıkacak Türk temsilcisi , Fransa'nın takımıyla, İspanya'nın Iberostar Tenerife takımı ise İtalya ekibi Umana Reyer ile eşleşti.

    Tenerife'in La Laguna kentindeki Santiago Martin Arena'da yapılacak Dörtlü Final'de Banvit, Monaco ile 28 Nisan'da karşılaşacak.

    Türk temsilcisi, karşılaşmadan alacağı sonuca göre 30 Nisan'da üçüncülük veya final müsabakasına çıkacak.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:23
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