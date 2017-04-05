 Son haftada rakip Barça – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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HEPSİ
    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Son haftada rakip Barça

    Son haftada rakip Barça
    THY Euroleague'de normal sezonun son haftasında Fenerbahçe bugün Barcelona Lassa'yı konuk ediyor. Üst tura çıkmayı garantileyen Kanarya'nın maçı 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak. F.Bahçe 18. galibiyeti için sahada.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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