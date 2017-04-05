Son haftada rakip Barça
THY Euroleague'de normal sezonun son haftasında Fenerbahçe bugün Barcelona Lassa'yı konuk ediyor. Üst tura çıkmayı garantileyen Kanarya'nın maçı 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak. F.Bahçe 18. galibiyeti için sahada.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şenol Güneş'in çekindiği iki Trabzonsporlu
Toplam 8
Yorum
1967 Babel Q. Defansmı yapacak Q. nın yusufa o yaptığı hareketten sonra sarı kart veren hakemlerle yenersiniz anca ama busefer hakemide yenicez.
- Derbinin hakemi Ali Palabıyık
Toplam 9
Yorum
kartal yinemi bu hakem
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 1
Yorum
Erzurum Gardaş Brezilyaya gitsin hiç gelmesin
Son haftada rakip Barça haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.