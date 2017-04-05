 F.Bahçe’nin yıldız takımı şampiyon – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe’nin yıldız takımı şampiyon

    F.Bahçe’nin yıldız takımı şampiyon
    F.Bahçe Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Final Grubu 14. hafta maçında Anadolu Efes'i 62-55'lik skorla mağlup edip İstanbul şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli ekipte Umur Başcan 16 sayı-9 ribaunt, Cem Kırcıman 14 sayı-9 ribaunt, İsmail Karabilen ise 12 sayı-6 ribaund-5 asistle takımlarının en etkili isimleri oldular.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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