EuroCup bize çok 'yakın'
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Bellona AGÜ'yü 73-69 yenerek ikinci maç öncesi dört sayılık avantaj yakaladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi, pota altından bulduğu sayılarla 5. dakikayı 12-4 üstün geçti. Dış atışlarda da isabet sağlayan ve farkı açan konuk takım, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı.
Yakın Doğu Üniversitesi'nden Mc Bride'ın sayılarıyla başlayan ikinci periyotta savunmasını sertleştiren Bellona AGÜ, Şaziye İvegin Üner ve Ayşegül Günay'ın 3 sayılık basketleriyle farkın açılmasını önledi. Karşılıklı basketlerle devam eden periyodun sonlarına doğru oyunun kontrolünü ele geçiren Bellona AGÜ, Mazic ve Gray'in sayılarıyla farkı 2'ye düşürdü ve soyunma odasına Yakın Doğu Üniversitesi'nin 39-37'lik üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seriyle giren Yakın Doğu Üniversitesi, 25. dakikayı 48-41 önde geçti. Konuk takım, Vandersloot'un bulduğu peş peşe basketlerle üçüncü çeyreği 58-52 önde bitirdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta Kayseri temsilcisi, Gray'in sayılarıyla farkı eritmesine rağmen Yakın Doğu Üniversitesi, mücadeleyi 73-69 kazandı.
Müsabakanın rövanşı, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'daki Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak ve kupanın sahibi belli olacak.
Öte yandan, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel de maçı protokol tribününden izledi.
Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Jelena Tomic (Hırvatistan), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)
Bellona AGÜ: Wauters 10, Ayşegül Günay 5, Dubljevic 7, Gray 21, Lara Sanders 2, Wright 2, Mazic 17, Şaziye İvegin Üner 5
Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink 4, Robinson 8, Holingsvorth 7, Mc Bride 19, Vandersloot 25, Leuchanka, Carson 5, Bahar Çağlar 2, Vajda 3
1. Periyot: 15-25
Devre: 37-39
3. Periyot: 52-58
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:32
- Fikret Orman'dan anlamlı ziyaret
Toplam 1
Yorum
UĞUR BJK Yİ NE KADAR KÖTÜLESENİZ DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ RENKLİLERİN 2. TAKIMI BAŞAKŞEHİR DEN UMUTLANMAYIN.
- Süper Kapışma!
Toplam 27
Yorum
Bjkli Nerdeyse adanaya 4 gol atan gsyi şampiyonluğun en büyük favorisi yapacaklar
- Cenk Tosun, gole hasret kaldı
Toplam 9
Yorum
UĞUR BJK NİN KÖTÜ TARAFINI ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞSANIZ DA CENK GOL ATMASA DA EN YAKIN RAKİBE 5 PUAN FARK ATMIŞIZ ÇATLAYIN
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