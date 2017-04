EuroBasket 2017 final biletleri satışa sunuldu

EuroBasket’te Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı final maçlarının biletleri satışa sunuldu. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan final karşılaşmalarının biletleri 67 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bulacak.

31 Ağustos - 17 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı EuroBasket D grubu ve final karşılaşmalarının biletleri satışa çıktı. EuroBasket D grubu maçları Ülker Arena'da, final karşılaşmaları ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.



"Taraftarlarımızın desteği çok önemli"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, taraftarların EuroBasket'e verecekleri destekle ay-yıldızlı takıma büyük güç kazandıracaklarını söyleyerek, "EuroBasket 2017 organizasyonunda halkımızın oyuncularımızı yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Sporculuk hayatımda hep dolu tribünlere oynayan, taraftarlarımızın da desteğini her daim gören biri olmuştum. İnanıyorum ki EuroBasket 2017'de sporcularımız, halkımızdan aynı desteği görecektir" şeklinde konuştu.



"EuroBasket'e ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz"

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan ise EuroBasket ile ilgili olarak, "EuroBasket 2017 organizasyonun D Grubu ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak olmamızı Türk basketbolu için son derece önemli buluyorum. Avrupa'nın en güçlü takımlarının mücadele edeceği bu şampiyonada unutulmaz anlar basketbol severleri bekliyor. Daha önce, bu turnuvalarda oyuncu olmanın heyecanını yaşarken, şimdi ise bu etkileyici organizasyonun kusursuz bir şekilde düzenlenmesi için çalışıyoruz. Kendi taraftarlarımızın önünde milli maç oynamak her zaman ayrı bir gururdur. Halkımızın sporcularımızı yalnız bırakmayacağına inanıyorum" dedi.



Sinan Erdem Arena EuroBasket'e hazırlanıyor

Öte yandan, 16 bin seyirci kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük spor kompleksi olan Sinan Erdem Arena'da yeni skorboard'u, bilgisayar kontrollü senkronize ışık sistemi, yenilenen VIP oturma alanları ve her türlü teknik donanımıyla EuroBasket için son hazırlıklar yapılıyor.