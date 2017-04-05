 Avrupa’da dev final – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Avrupa’da dev final

    Avrupa’da dev final
    Finali ilk maçında bugün iki Türk ekibi karşılaşacak. Avrupa'nın en iyisi olmayı hedefleyen ile , saat 19.00'da Kayseri Kadri Has Kongre Merkezi'nde kozlarını paylaşacak. Bu maçın rövanş ise 12 Nisan'da Caferağa'da oynanacak.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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