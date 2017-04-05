Anadolu Efes'ten Abdi İpekçi Spor Salonu açıklaması

Anadolu Efes Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, lacivert-beyazlı takımın THY Avrupa Ligi ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde iç saha maçlarının oynadığı Abdi İpekçi Spor Salonu ile ilgili tüm gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu yönetiminde olan Abdi İpekçi Spor Salonu ile sözleşmemiz devam etmektedir. Federasyon tarafından kulübümüze salonun kullanımının sona erdirilmesi ya da yıkımı/tadilatı hakkında resmi bir tebliğ bulunmamaktadır. Anadolu Efes Kulübü olarak biz de bu durumda maçlarımızı Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynamayı ve 2017-2018 sezonu kombinelerimizin satışını sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Herhangi bir nedenle 2017-2018 sezonundaki iç saha maçlarının başka bir salonda oynanması halinde, kulübün ve taraftarların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli altyapı çalışmaların gerçekleştirildiği vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

"Yeni sezon için satışa sunulan kombineler, salon değişikliği yapmamız halinde yeni salon için de geçerli olacak ve bu kombinelerin koltuk geçişleri, satın alınan tribün kategorisine eş değer şekilde yapılacaktır. Ayrıca taraftarlarımız, yeni salondaki koltuklarının yerini değiştirme veya salon değişikliği nedeniyle kombinelerini para iadesi alarak iptal etme hakkına da sahip olacaklardır."