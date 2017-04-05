 Abdi İpekçi yıkılıyor – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Abdi İpekçi yıkılıyor

    Abdi İpekçi yıkılıyor
    Tarihi maçlara ev sahipliği yapan yıkılıyor. Türkiye'nin en büyük 3. salonu olan İpekçi'nin yıkımına; basketbol sezonun tamamlanmasının ardından başlanacak. Maçlarını burada oynayan A.Efes'in yeni adresinin Sinan Erdem, G.Saray'ın ise Ahmet Cömert olması bekleniyor.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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