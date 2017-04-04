 Okul’a emanet – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Okul’a emanet

    Okul’a emanet
    Kadın Basketbol Takımı koçu George Dikeoulakos, G.Saray yenilgisinin ardından gönderilmişti. Kanarya 14 sayı öndeyken Cimbom'dan fark yemişti. Dikeoulakos'un yerine İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran Fırat Okul görevi devraldı. Resmi siteden "Okul'a başarı dileriz" denildi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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