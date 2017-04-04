Ekpe Udoh’a anlamlı ödül
Kanarya'nın pivotu Ekpe Udoh, FMV Işık Okulları tarafından 8.'si düzenlenen "Spora, Sanata ve Tasarıma Işık Tutanlar" ödülüne layık görüldü. ABD'li oyuncu 'yılın yabancı sporcusu' seçildi. Udoh kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür ederken "Hem sahada hem hayatta örnek olmayı sürdüreceğim. Hedefimiz yine kupaları kazanmak" dedi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
Ekpe Udoh’a anlamlı ödül haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.