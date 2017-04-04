Ekpe Udoh’a anlamlı ödül

Kanarya'nın pivotu Ekpe Udoh, FMV Işık Okulları tarafından 8.'si düzenlenen "Spora, Sanata ve Tasarıma Işık Tutanlar" ödülüne layık görüldü. ABD'li oyuncu 'yılın yabancı sporcusu' seçildi. Udoh kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür ederken "Hem sahada hem hayatta örnek olmayı sürdüreceğim. Hedefimiz yine kupaları kazanmak" dedi.