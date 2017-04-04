Aydın Örs'e büyük onur
29 yıllık antrenörlük kariyerine tam 20 kupa sığdıran ve basketbol tarihine ülkemize Avrupa Kupası kazandıran ilk teknik adam olarak geçen Aydın Örs'ün isminin Beylikdüzü Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı spor salonuna verileceği açıklandı. Böylelikle Aydın Örs’ün ismi ilk kez bir mekana verilmiş olacak.
Başkan İmamoğlu, "Bizlerin önemli bir görevi de başarılarıyla bu ülkenin adını dünyaya duyuran sporun kalkınmasını sağlayan bu insanları onurlandırmaktır. Onlar örnek insanlardır. Aydın hoca gençlerimizin örnek alacağı bir kişilik, bir sporcu." diye konuştu. Aydın Örs ise bu incelikten dolayı Belediye Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek, "Mekana adımın verilecek olması beni onurlandırdı." dedi.
İçinde çok amaçlı spor salonu olan kapalı basketbol salonunun bir katı da Yaşar Acar Fen Lisesi öğrenci yurdu olarak kullanılacak.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 11:50
- Hayat sİGORtası
Toplam 11
Yorum
bjk siz 30 yıl tiyatro oynamışsınız..bjk 2 yıl oynamış (oda sizin görüşünüz) çok mu?
- ''Arda Turan Barça’da kalacak''
Toplam 1
Yorum
F.Ç. Atletiko da harika işler yaptı inkar etmek ayıp olur fakat her fırsatta gidecekler listesinin başında EGO kriziyle de baş etmeye çalışıyor
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 14
Yorum
F.Ç. tam bir balon manzukiç ! ne tam bir golcü ne tam bir santrafor ! herşeyden azar azar var ama bir tane tam olan bir şeyi yok ! TIRT
Aydın Örs'e büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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