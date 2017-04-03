EuroCup’ta final zamanı
EuroCup Women 2016-2017 sezonu final etabı, 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk karşılaşmayla başlıyor.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:19
- Emenike’yi transfer edebiliriz
Toplam 8
Yorum
Enda Sorunlu futbolcuların gidişi senelik ücretlerinden kar sağlar başta RVP ve bu zat.
- Emenike’yi transfer edebiliriz
Toplam 8
Yorum
Enda Fenerbahçe herhangi bir futbolcudan para kazanacak konumda değil şuan. Kjaer hariç hiçbir oyuncusu 3m nin üzerinde para etmez.
- Şenol Güneş, tarih yazacak
Toplam 2
Yorum
:) Serin gel, az iç, güneşe çok çıkma, pencerelerin açık olmasın ve uyurken açıkta bir yerin kalmasın hacı abi..
EuroCup’ta final zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.