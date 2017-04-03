 EuroCup’ta final zamanı – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    EuroCup’ta final zamanı

    EuroCup’ta final zamanı

    EuroCup Women 2016-2017 sezonu final etabı, 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk karşılaşmayla başlıyor.

    Bellona AGÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi takımlarının karşı karşıya geleceği finalin ilk ayağı, 5 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak. Takımlar rövanş mücadelesi için 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da İstanbul'da Caferağa Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Tarihinde 3'üncü kez Avrupa Kupası finalinde yer alacak Bellona AGÜ Spor ile ilk kez finale yükselen Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki finalden galip ayrılan taraf aynı zamanda ilk Avrupa Şampiyonluğunu da yaşayacak.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:19
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