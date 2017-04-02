Bakan Kılıç'ın hediyesi, engelli basketbol takımına güç kattı

Derince Spor Salonu'nda Kuzeyyıldızı Engelli Basketbol Takımı'nı ağırlayan Kocaeli ekibi, ilk periyodu 14-12 üstün tamamladığı maçın devre arasına 32-15 önde girdi. Maçın üçüncü periyodunu 44-17'lik skorla üstün geçen Kocaeli Engelliler Yıldız Spor, sahadan 72-19 galip ayrıldı.

Ligde oynadığı 13 maçın 12'sini kazanan Körfez ekibi, haftaya yapacağı Niğde Bedensel Engelliler maçı öncesi Bölgesel Lig B Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi.

Bu sonuçla Kocaeli Engelliler Yıldız Spor, Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'ne yükselmek için 24-30 Nisan'da Antalya'da yapılacak play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.



BAŞKAN YILDIZ: "PLAY-OFF'LARA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GİDECEĞİZ"

Kulüp başkanı Hüseyin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, play-off'u garantiledikleri için Niğde deplasmanına rahat gideceklerini belirterek, play-off'ta rakiplerinin güçlü olduğunu, ilk üç takım arasına girerek 2. Lig'de yer almayı hedeflediklerini bildirdi.



Daha önce takımda yer alması gereken bir sporcunun sandalyesi olmadığı için sahaya 4 yerine 3 uzunla çıkmak zorunda kaldıklarını dile getiren Yıldız, geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın 3 tekerlekli sandalye hediye etmesiyle sporcuyu oynatabilme imkanı bulduklarını söyledi.



Yıldız, tekerlekli sandalye yardımı sayesinde sahaya istedikleri kadroyla çıkma şanslarının olduğunu anlatarak, ''Sağ olsun Bakanımız devreye girdi, bize 3 sandalye gönderince play-off'lara da gönül rahatlığıyla gideceğiz. Çünkü sahaya istediğimiz kadroyu çıkartabiliyoruz. Bunlar gelmeseydi, play-off'larda şansımız zayıf olacaktı.'' diye konuştu.



Takım kaptanı Temel Albeni ise 12 yıldır basketbol oynadığını ifade ederek, bu yıl transfer olduğu kulüple çok iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Bütçemizin düşük olması bazı takımlara karşı biraz sıkıntı yaşamamıza neden oluyor ama bunu da aşacağız. Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın 3 sandalye göndermesi bize adeta çok büyük bir 'doping' oldu. Altımızdaki sandalyeler çok eski ve kötüydü. Bunlar da bizim performansımızı çok etkiliyordu.'' ifadelerini kullandı.