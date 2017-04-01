Warriors'tan üst üste 10. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk ettiği Houston Rockets'ı 107-98 yenerek üst üste 10. galibiyetini elde etti.

NBA'de 11 maç oynandı. Batı Konferansı lideri Warriors, Oracle Arena'da oynanan karşılaşmada Houston Rockets'ı 107-98 mağlup etti.

Sezonun 62. galibiyetini alan ev sahibi ekipte 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist yapan Stephen Curry ile 20 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistlik performans sergileyen Klay Thompson galibiyette önemli rol oynadı.

Batı Konferansı'nda 3. sırada bulunan Houston Rockets ise art arda 3. mağlubiyetini yaşadı. Rockets'ta all-star oyuncu James Harden'ın 17 sayı, 12 ribaunt ve 8 asisti mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Cousins'tan eski takımına 37 sayı

Batı Konferansı'nda oynanan maçta New Orleans Pelicans, konuk ettiği Sacramento Kings'i 117-89 yendi.

Şubat ayında 7 yıl formasını giydiği Sacramento Kings'ten New Orleans Pelicans'a takas edilen DeMarcus Cousins, eski takımına karşı oynadığı ilk karşılaşmayı 37 sayı ve 13 ribauntla tamamlayarak "double double" yaptı.

Bu sezonki 33. galibiyetini alan Pelicans'ta Anthony Davis de 19 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi.

Son 8 maçta 6. mağlubiyetini yaşayan Sacramento Kings'te Ben McLemore 15, Buddy Hield ile Skal Labissiere ise 13'er sayı attı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 111-100

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 122-114

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 122-105

Boston Celtics-Orlando Magic: 117-116

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 108-105

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 99-90

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 117-89

Miami Heat-New York Knicks: 94-98

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 95-100

Utah Jazz-Washington Wizards: 95-88

Golden State Warriors-Houston Rockets: 107-98