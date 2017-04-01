Galatasaray Odeabank dağıldı!
Türk Hava Yolları EuroLeague'in 29. haftasında Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Arena'da Baskonia'ya 80-103 mağlup oldu.
THY Euroleague'nin 29. haftasında Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi'de taraftarı önündeki son maçta İsğanyol temsilcisi karşısında ağır bir yenilgi yaşadı.
Sarı-kırmızılıları 23 sayı farkla mağlup ederek İstanbul'dan istediği sonuçlar ayrılan Baskonia normal sezondaki 17. galibiyetini aldı.
Bu karşılaşmanın sonucu bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin sıralamadaki yerini etkileyebilir. Bu akşam lider Real Madrid'le karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, olası kötü sonuçla ilk 4'teki yerini İspanyol ekibine kaptıracak.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:21
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Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
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Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
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Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
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