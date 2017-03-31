İlk 4 için en kritik sınav

F.Bahçe, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda lider Real Madrid'le bugün çok kritik bir mücadeleye çıkacak. 22.00'de başlayacak dev maç, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Averajla 4. sırada bulunan ve play-off'ta saha avantajını kapmak için bunu korumak isteyen Kanarya, maçı kazanıp son haftaya avantajlı girmek istiyor.



En iyi oyunu oynayacağız

Fenerbahçe'de tedavileri süren Sloukas, Datome ve Anthony Bennett, Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek. Coach Zeljko Obradovich, "Şimdi eksik oyuncularımız nedeniyle üzülme değil, bu maçın önemini anlama zamanı. Mümkün olan en iyi oyunu oynayacağız" dedi. Fenerbahçe, geçen sezon play-off'ta 3 maçta da yenip elediği Real Madrid'e karşı oynadığı son 4 maçı da kazandı.