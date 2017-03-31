İlk 4 için en kritik sınav
F.Bahçe, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda lider Real Madrid'le bugün çok kritik bir mücadeleye çıkacak. 22.00'de başlayacak dev maç, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Averajla 4. sırada bulunan ve play-off'ta saha avantajını kapmak için bunu korumak isteyen Kanarya, maçı kazanıp son haftaya avantajlı girmek istiyor.
En iyi oyunu oynayacağız
Fenerbahçe'de tedavileri süren Sloukas, Datome ve Anthony Bennett, Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek. Coach Zeljko Obradovich, "Şimdi eksik oyuncularımız nedeniyle üzülme değil, bu maçın önemini anlama zamanı. Mümkün olan en iyi oyunu oynayacağız" dedi. Fenerbahçe, geçen sezon play-off'ta 3 maçta da yenip elediği Real Madrid'e karşı oynadığı son 4 maçı da kazandı.
En iyi oyunu oynayacağız
Fenerbahçe'de tedavileri süren Sloukas, Datome ve Anthony Bennett, Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek. Coach Zeljko Obradovich, "Şimdi eksik oyuncularımız nedeniyle üzülme değil, bu maçın önemini anlama zamanı. Mümkün olan en iyi oyunu oynayacağız" dedi. Fenerbahçe, geçen sezon play-off'ta 3 maçta da yenip elediği Real Madrid'e karşı oynadığı son 4 maçı da kazandı.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
İlk 4 için en kritik sınav haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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