 Gençler İstanbul şampiyonu – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Gençler İstanbul şampiyonu

    F.BAHÇE Genç Erkek Basketbol Takımı, Final Grubu maçında Anadolu Efes'i 89-77 yenip İstanbul şampiyonu oldu. Ahmet Can Duran 33 sayı, 20 ribaunt, 4 blok ve 2 asistle ile yıldızlaşırken, Mert Halavurte de 19 sayı-7 ribaunt üretti.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:24
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