Gençler İstanbul şampiyonu

F.BAHÇE Genç Erkek Basketbol Takımı, Final Grubu maçında Anadolu Efes'i 89-77 yenip İstanbul şampiyonu oldu. Ahmet Can Duran 33 sayı, 20 ribaunt, 4 blok ve 2 asistle ile yıldızlaşırken, Mert Halavurte de 19 sayı-7 ribaunt üretti.