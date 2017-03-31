Gençler İstanbul şampiyonu
F.BAHÇE Genç Erkek Basketbol Takımı, Final Grubu maçında Anadolu Efes'i 89-77 yenip İstanbul şampiyonu oldu. Ahmet Can Duran 33 sayı, 20 ribaunt, 4 blok ve 2 asistle ile yıldızlaşırken, Mert Halavurte de 19 sayı-7 ribaunt üretti.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
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TG BOS LAFLAR
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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