Galatasaray Odeabank dağıldı!
Türk Hava Yolları EuroLeague'in 29. haftasında Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Arena'da Baskonia'ya 80-103 mağlup oldu.
THY Euroleague'nin 29. haftasında Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi'de taraftarı önündeki son maçta İsğanyol temsilcisi karşısında ağır bir yenilgi yaşadı.
Sarı-kırmızılıları 23 sayı farkla mağlup ederek İstanbul'dan istediği sonuçlar ayrılan Baskonia normal sezondaki 17. galibiyetini aldı.
Bu karşılaşmanın sonucu bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin sıralamadaki yerini etkileyebilir. Bu akşam lider Real Madrid'le karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, olası kötü sonuçla ilk 4'teki yerini İspanyol ekibine kaptıracak.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:41
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
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