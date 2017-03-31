 Galatasaray Odeabank dağıldı! – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    dağıldı!

    Galatasaray Odeabank dağıldı!

    Türk Hava Yolları EuroLeague'in 29. haftasında , Abdi İpekçi Arena'da Baskonia'ya 80-103 mağlup oldu.

    THY Euroleague'nin 29. haftasında , Abdi İpekçi'de taraftarı önündeki son maçta İsğanyol temsilcisi karşısında ağır bir yenilgi yaşadı.

    Sarı-kırmızılıları 23 sayı farkla mağlup ederek İstanbul'dan istediği sonuçlar ayrılan Baskonia normal sezondaki 17. galibiyetini aldı.

    Bu karşılaşmanın sonucu bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin sıralamadaki yerini etkileyebilir. Bu akşam lider Real Madrid'le karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, olası kötü sonuçla ilk 4'teki yerini İspanyol ekibine kaptıracak.

    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:41
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