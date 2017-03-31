Galatasaray Odeabank dağıldı!

THY Euroleague'nin 29. haftasında Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi'de taraftarı önündeki son maçta İsğanyol temsilcisi karşısında ağır bir yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılıları 23 sayı farkla mağlup ederek İstanbul'dan istediği sonuçlar ayrılan Baskonia normal sezondaki 17. galibiyetini aldı.

Bu karşılaşmanın sonucu bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin sıralamadaki yerini etkileyebilir. Bu akşam lider Real Madrid'le karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, olası kötü sonuçla ilk 4'teki yerini İspanyol ekibine kaptıracak.