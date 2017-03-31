Fenerbahçe Madrid'de kayıp

Karşılaşmaya her iki takımda dengeli başladı. Real Madrid özellikle Sergio Llull'un isabetli atışları ile rakibine karşı üstünlük kurmaya çalıştı. Fenerbahçe ise iyi savunma yapıp, Bogdanovic, Vesely ve Ali Muhammed ile hücumda sayı üretti. İlk periyot ev sahibi takımın 20-16'lık üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyotta başarılı savunmasını sürdüren Fenerbahçe, 16. dakikada Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle skoru 25-24 yapıp, karşılaşmada ikinci kez öne geçti. 18. dakikada 5 sayılık (27-32) üstünlük yakalayan Fenerbahçe, devreyi 32-29 önde kapattı. İspanyol takımı ikinci periyotta sadece 9 sayı buldu.

Üçüncü periyoda savunma gücünü koruyarak başlayan Fenerbahçe, 24. dakika geride kaldığında farkı 7 sayıya (32-39) çıkardı. İsabetli dış atışlarla farkı azaltan Real Madrid, 28. dakikada skoru 43-43 yaptı. Rudy Fernandez ve Sergio Llull'un takımını ateşleyen oyunuyla uzun bir aradan sonra skor avantajını yakalayan Real Madrid, son periyoda 48-43 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda sayı avantajını korumaya çalışan Real Madrid, 35. dakikayı 56-50 önde geçti. Fenerbahçe, Bogdanovic'in üç sayılık basketiyle bitime 1 dakika kala farkı 3 sayıya (59-56) indirdi. Ancak son saniyelerde hücumda hatalar yapan Fenerbahçe, Madrid deplasmanından 61-56 yenik ayrıldı.

Real Madrid'te Sergio Llull 16 sayı, Fenerbahçe'de de Bogdanovic 15 sayı kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 12. yenilgisini alırken, Real Madrid ise galibiyet sayısını 22'ye çıkartarak normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.