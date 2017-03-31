Ergin Ataman'dan taraftar tepkisine cevap

Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman, tribünlerden kendisine yönelen tepkilerle alakalı, "Gerekli açıklamayı Galatasaray Kulübü yapacak" dedi.

THY Euroleague 29. hafta maçında Galatasaray, Baskonia'ya evinde 103-80'lik skorla mağlup oldu.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ataman, "Son haftalarda Euroleague'de aldığımız olağanüstü sonuçlar hem de diğer Play-off oynama ihtimali yüksek olan takımlarımıza bir destek amacıyla kazanmak istedik ancak olmadı. Üzgünüm bu konuda. Maçın başında konsantrasyonumuzu kaybettik. Çok da iyi hazırlanmıştık bu maça. Ancak maçın başı böyle olunca, onlar da bu akşam çok iyi basket oynadılar. Biz de çeşitli faktörler sebebiyle oyundan düşünce sonuçta kaçınılmaz oldu" açıklamalarında bulundu.



Sarı-kırmızılı taraftarların maç devam ederken kendisine gösterdiği tepkiye, soyunma odasına giderek karşılık gösteren Ataman'ın duygularının sorulması üzerine deneyimli koç, şöyle konuştu:



"Konuşulacak çok şey var ama konuşmayacağım. Gerekli açıklamayı Galatasaray Kulübü yapacağını söyledi bu akşam. Yıllardır sportif başarının dışında, temiz toplum ve temiz spor için çaba sarf ettim. Bundan sonrada bu çabam her türlü karşı gelmeye rağmen sürecektir" diye konuştu.