Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Beşiktaş Sompo Japan-Best Balıkesir (Beşiktaş Akatlar Arena)

17.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Giresun 19 Eylül)

18.00 Trabzonspor Medical Park-Banvit (Hayri Gür)

2 Nisan Pazar:

15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Doğuş (Cebeci)

15.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler- Demir İnşaat Büyükçekmece (Ankara)

17.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Abdi İpekçi)

19.00 Fenerbahçe-TOFAŞ (Ülker Sports Arena)

3 Nisan Pazartesi:

18.00 Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank (Uşak Üniversitesi)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Yarın:

14.00 Girne Üniversitesi-Adana ASKİ (Mamak Belediyesi)

14.00 BOTAŞ-Bellona AGÜ (Menderes)

14.00 Mersin Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

15.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Abdi İpekçi)

16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş (Caferağa)

16.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Tosyalı)

2 Nisan Pazar:

15.30 İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Gelişim Koleji-Yalova Group Belediyespor (Gelişim Koleji)

14.30 Final Gençlik-Akhisar Belediyespor (Final Okulları)

16.00 Acıbadem Üniversitesi-Bursaspor Durmazlar (Acıbadem Üniversitesi)

Yarın:

16.00 Türk Telekom-Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

16.00 Muğla Orman-Pertevniyal (Muğla Atatürk)

16.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Mamak Belediye Ankara DSİ (Gazanfer Bilge)

16.00 Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Nesine.com Eskişehir Basket (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 Afyon Belediyespor-Petkimspor (Afyonkarahisar Atatürk)

2 Nisan Pazar:

16.00 Bandırma Kırmızı-Düzce Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)