Basketbolda haftanın programı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 24. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 31. hafta maçları oynanacak.
- Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Beşiktaş Sompo Japan-Best Balıkesir (Beşiktaş Akatlar Arena)
17.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Giresun 19 Eylül)
18.00 Trabzonspor Medical Park-Banvit (Hayri Gür)
2 Nisan Pazar:
15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Doğuş (Cebeci)
15.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler- Demir İnşaat Büyükçekmece (Ankara)
17.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Abdi İpekçi)
19.00 Fenerbahçe-TOFAŞ (Ülker Sports Arena)
3 Nisan Pazartesi:
18.00 Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank (Uşak Üniversitesi)
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Yarın:
14.00 Girne Üniversitesi-Adana ASKİ (Mamak Belediyesi)
14.00 BOTAŞ-Bellona AGÜ (Menderes)
14.00 Mersin Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)
15.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Abdi İpekçi)
16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş (Caferağa)
16.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Tosyalı)
2 Nisan Pazar:
15.30 İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Gelişim Koleji-Yalova Group Belediyespor (Gelişim Koleji)
14.30 Final Gençlik-Akhisar Belediyespor (Final Okulları)
16.00 Acıbadem Üniversitesi-Bursaspor Durmazlar (Acıbadem Üniversitesi)
Yarın:
16.00 Türk Telekom-Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)
16.00 Muğla Orman-Pertevniyal (Muğla Atatürk)
16.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Mamak Belediye Ankara DSİ (Gazanfer Bilge)
16.00 Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Nesine.com Eskişehir Basket (Mustafa Dağıstanlı)
18.00 Afyon Belediyespor-Petkimspor (Afyonkarahisar Atatürk)
2 Nisan Pazar:
16.00 Bandırma Kırmızı-Düzce Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:01
- 'Bilic' iması
Toplam 22
Yorum
Fenerbahçe Bize gelecek hocanın ismi başarısı önemli değil. Değişmesi gereken yönetim ve oyuncuların çoğunluğu.
- Mangala’ya onay
Toplam 4
Yorum
TCelcius La neyle alacaksınız neyle kiralayacaksınız fb nınde gs nınde yıldız mıldız alma şansı SIFIR.gs nin para edecek bruma ve muslera fb kjaer
- Samir Nasri Galatasaray yolcusu
Toplam 5
Yorum
Neriman Galatasaray Genç Türk Oyuncular almaz, Hala yabancı peşinde koşarsa, Önümüzdeki sene Dursun Özbek ve Kardeşi maçları Tribünden yalnız izler.
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