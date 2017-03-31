Avrupa’ya veda maçı
THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Odeabank, bugün sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek. Galatasaray'ın Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki son maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den yayınlanacak.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
Toplam 4
Yorum
Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
Yorum
Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
Avrupa’ya veda maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.