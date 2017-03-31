 Avrupa’ya veda maçı – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Avrupa’ya veda maçı

    THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında , bugün sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek. Galatasaray'ın Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki son maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den yayınlanacak.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:54
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