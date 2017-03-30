 Taraftar ‘tutku’ demek – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Taraftar ‘tutku’ demek

    Taraftar ‘tutku’ demek
    Kadın Basketbol Takımı oyuncusu , twitter'da taraftarların sorularını yanıtladı. Parker, takımda en şakacı ismin Quigley olduğunu, F.Bahçe'ye şampiyonluk için geldiğini belirtip, taraftarla ilgili ne düşündüğü sorusuna 'tutku' yanıtı verdi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:21
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