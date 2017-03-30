Taraftar ‘tutku’ demek
Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Candace Parker, twitter'da taraftarların sorularını yanıtladı. Parker, takımda en şakacı ismin Quigley olduğunu, F.Bahçe'ye şampiyonluk için geldiğini belirtip, taraftarla ilgili ne düşündüğü sorusuna 'tutku' yanıtı verdi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Taraftar ‘tutku’ demek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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