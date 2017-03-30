Pınar Karşıyaka'da üzüntü büyük
FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinde evinde 3 sayı farkla 74-71 mağlup ettiği Umana Reyer Venezia'ya İtalya'da 8 sayı farkla, 74-66 yenilerek Final Four'a kalamayan Pınar Karşıyaka'da büyük üzüntü yaşanıyor.
Rakibini gruplarda 40 sayı farkla mağlup eden, çeyrek finalin İzmir'deki ilk maçında 15 sayı farkla öne geçmesine rağmen ikinci yarıda oyundan düşen Pınar Karşıyaka, Venedik'teki rövanşta turu elleriyle rakibine verdi.
Deplasmanda dolu tribünler önünde devreyi 39-36 önde bitiren yeşil kırmızılı ekip, özellikle son periyotta Umana Reyer'e direnemedi. Pınar Karşıyaka'da 1 sayıyla oynayan takımın yıldızlarından Summers ve sadece 2 sayı üretebilen Green'in kötü performanslarının üzerine bir de işler iyi giderken devre arasında kavga etmesi takımı demoralize etti.
Oyuncuların maçın atmosferini kaldıramadığını söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, "Çok rahat eleyebileceğimiz bir rakibe Final Four'u ellerimizle verdik. Üçüncü periyotta üstünlüğü ele almışken farkı çok rahat açabilirdik ama çok düşük yüzdeyle faul ve 3 sayı attık" dedi.
İzmir'deki ilk maçta 10-15 sayılık üstünlük yakalamalarına rağmen oyunun 3 sayı gibi düşük bir farkla bittiğini hatırlatan antrenör Nenad Markovic ise, "Rövanşta ilk yarıyı çok iyi oynadık ama ikinci yarıda ofansif ve defansif olarak kötüydük. Kötü şut atıp kötü tercihler yaptık. Bu organizasyonda adımızı son 4 takım arasına yazdırmayı istiyorduk ama bunu başaramadık" diye konuştu.
60 BİN EURO KAÇTI
Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Umana Reyer'e elenerek en az 60 bin Euro gelirden oldu. Organizasyonda adını son 4'e yazdıran her takım 60'ar bin Euro almaya hak kazandı. Finallerde şampiyon olacak takım 340 bin Euro kupa ödülü kazanacak, ikinciye ve üçüncüye ayrı ödüller verilecek. Pınar Karşıyaka, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden grup aşamasında 100 bin, son 16 turunda 20 bin, çeyrek finalde ise 40 bin Euro olmak üzere toplam 160 bin Euro ödül kazandı.
KÜFÜR İDDİASI
Umana Reyer Antrenörü Walter De Raffaele'nin, İtalya'daki rövanş maçı sonrası Pınar Karşıyaka Antrenörü Nenad Markovic'e küfür ettiği öne sürüldü. Karşılaşma sırasında parkenin ortasına kadar gelip oyuncularının sayılarına sevinen Raffaele, bitiş düdüğü ardından Markovic'in elini sıkmadı. Markovic, sevinç gösterileri bittikten sonra elini sıkmaya gelen Raffaele'ye geç kaldığını söyleyerek elini uzatmadı. İtalyan antrenörün bu söze küfürle karşılık verdiği ileri sürülürken Boşnak çalıştırıcı tepki gösterdi. Umana Reyer Antrenörü Walter De Raffaele'nin, oyunculardan Muhammet'e de küfür ettiği ileri sürüldü.
KAVGACILARA CEZA
Pınar Karşıyaka, Umana Reyers önünde 39-36 önde bitirdiği ilk yarının ardından soyunma odasına giderken, oyun içindeki bir pozisyon nedeniyle tartışan Summers ve Green kavga etti. Green'e saldırıp vurmaya çalışan Summers'ı takım arkadaşları ile Genel Menajer Selim Çınar güçlükle yatıştırdı. Olaya müdahele etmek için soyunma odasına gitmek isteyen Başkan Mutlu Altuğ ise içeri alınmadı. Bu arada yönetimin yarın akşam toplanarak olayı değerlendireceği ve iki oyuncuya ağır para cezası vereceği öğreinildi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:04
- Cavani'nin yanı Van Persie!
Toplam 13
Yorum
KrAlex Kronik sakat olduğunu bildiklerini düşünüyorum son derece alanın elinde kalır. Sırf forma satışına faydası oldu gerisi çöp.
- Doping, pistte madalya bırakmadı
Toplam 3
Yorum
sami zaten normal yoldan madalya kazanmamiz imkansizdi, sporculardan cok antrenorler ve federasyon hakkinda srusturma acilmali, onlar tesvik etti
- Umut iksiri
Toplam 5
Yorum
Ufuk Fenerbahçe'nin transfer komitesinin yerine ben gelsem, 5m ye şampiyon olabilecek kadro kurarım. Bu kadar kötü transfer komitesi olamaz
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