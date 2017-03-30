Pınar Karşıyaka'da üzüntü büyük

Rakibini gruplarda 40 sayı farkla mağlup eden, çeyrek finalin İzmir'deki ilk maçında 15 sayı farkla öne geçmesine rağmen ikinci yarıda oyundan düşen Pınar Karşıyaka, Venedik'teki rövanşta turu elleriyle rakibine verdi.



Deplasmanda dolu tribünler önünde devreyi 39-36 önde bitiren yeşil kırmızılı ekip, özellikle son periyotta Umana Reyer'e direnemedi. Pınar Karşıyaka'da 1 sayıyla oynayan takımın yıldızlarından Summers ve sadece 2 sayı üretebilen Green'in kötü performanslarının üzerine bir de işler iyi giderken devre arasında kavga etmesi takımı demoralize etti.



Oyuncuların maçın atmosferini kaldıramadığını söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, "Çok rahat eleyebileceğimiz bir rakibe Final Four'u ellerimizle verdik. Üçüncü periyotta üstünlüğü ele almışken farkı çok rahat açabilirdik ama çok düşük yüzdeyle faul ve 3 sayı attık" dedi.



İzmir'deki ilk maçta 10-15 sayılık üstünlük yakalamalarına rağmen oyunun 3 sayı gibi düşük bir farkla bittiğini hatırlatan antrenör Nenad Markovic ise, "Rövanşta ilk yarıyı çok iyi oynadık ama ikinci yarıda ofansif ve defansif olarak kötüydük. Kötü şut atıp kötü tercihler yaptık. Bu organizasyonda adımızı son 4 takım arasına yazdırmayı istiyorduk ama bunu başaramadık" diye konuştu.



60 BİN EURO KAÇTI

Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Umana Reyer'e elenerek en az 60 bin Euro gelirden oldu. Organizasyonda adını son 4'e yazdıran her takım 60'ar bin Euro almaya hak kazandı. Finallerde şampiyon olacak takım 340 bin Euro kupa ödülü kazanacak, ikinciye ve üçüncüye ayrı ödüller verilecek. Pınar Karşıyaka, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden grup aşamasında 100 bin, son 16 turunda 20 bin, çeyrek finalde ise 40 bin Euro olmak üzere toplam 160 bin Euro ödül kazandı.



KÜFÜR İDDİASI

Umana Reyer Antrenörü Walter De Raffaele'nin, İtalya'daki rövanş maçı sonrası Pınar Karşıyaka Antrenörü Nenad Markovic'e küfür ettiği öne sürüldü. Karşılaşma sırasında parkenin ortasına kadar gelip oyuncularının sayılarına sevinen Raffaele, bitiş düdüğü ardından Markovic'in elini sıkmadı. Markovic, sevinç gösterileri bittikten sonra elini sıkmaya gelen Raffaele'ye geç kaldığını söyleyerek elini uzatmadı. İtalyan antrenörün bu söze küfürle karşılık verdiği ileri sürülürken Boşnak çalıştırıcı tepki gösterdi. Umana Reyer Antrenörü Walter De Raffaele'nin, oyunculardan Muhammet'e de küfür ettiği ileri sürüldü.



KAVGACILARA CEZA

Pınar Karşıyaka, Umana Reyers önünde 39-36 önde bitirdiği ilk yarının ardından soyunma odasına giderken, oyun içindeki bir pozisyon nedeniyle tartışan Summers ve Green kavga etti. Green'e saldırıp vurmaya çalışan Summers'ı takım arkadaşları ile Genel Menajer Selim Çınar güçlükle yatıştırdı. Olaya müdahele etmek için soyunma odasına gitmek isteyen Başkan Mutlu Altuğ ise içeri alınmadı. Bu arada yönetimin yarın akşam toplanarak olayı değerlendireceği ve iki oyuncuya ağır para cezası vereceği öğreinildi.