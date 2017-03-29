 Yıldızlar Aslan’ı devirdi – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Yıldızlar Aslan’ı devirdi

    Yıldızlar Aslan’ı devirdi
    F.Bahçe Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Final Grubu 13. hafta maçında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, mücadeleden 65-52 galip ayrıldı. Devreyi de 36-28 önde bitiren F.Bahçe'de Cem Kırcıman 17 sayıyla zaferde önemli rol oynadı.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:45
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