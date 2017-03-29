 Karşıyaka avantajını koruyamadı! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Karşıyaka avantajını koruyamadı!

    Karşıyaka avantajını koruyamadı!

    Basketbol 'nde , çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın takımına deplasmanda 8 sayı farkla 74-66 yenilerek elendi.

    İlk karşılaşmayı sahasında 74-71 kazanan , rövanşta üç sayılık avantajını koruyamayarak Dörtlü Final'e kalamadı.

    Dörtlü Final'de 'in yanı sıra Türkiye'den Banvit, İspanya'dan Iberostar Tenerife ve Fransa'dan Monaco mücadele edecek. Karşılaşmaların 28 ve 30 Nisan'da oynanacağı Dörtlü Final'in kura çekimi 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

    Salon: Taliercio

    Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Sasa Maricic (Sırbistan), Marek Cmikiewicz (Polonya)

    Umana Reyer: McGee 6, Haynes 11, Bramos 7, Ortner 6, Peric 11, Ejim 16, Filloy 7, Tonut, Ress 2, Viggiano 8

    Pınar Karşıyaka: Green 2, Brown 22, Ponitka 5, Owens 16, Summers 1, Petway 7, Muhammed Baygül 13, Soner Şentürk

    1. Periyot: 20-19

    Devre: 36-39

    3. Periyot: 53-51

    Beş faulle çıkanlar: 38.39 Bramos, 39.41 Peric (Umana Reyer)

    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:47
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