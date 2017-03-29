Karşıyaka avantajını koruyamadı!
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Umana Reyer takımına deplasmanda 8 sayı farkla 74-66 yenilerek elendi.
İlk karşılaşmayı sahasında 74-71 kazanan Pınar Karşıyaka, rövanşta üç sayılık avantajını koruyamayarak Dörtlü Final'e kalamadı.
Dörtlü Final'de Umana Reyer'in yanı sıra Türkiye'den Banvit, İspanya'dan Iberostar Tenerife ve Fransa'dan Monaco mücadele edecek. Karşılaşmaların 28 ve 30 Nisan'da oynanacağı Dörtlü Final'in kura çekimi 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.
Salon: Taliercio
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Sasa Maricic (Sırbistan), Marek Cmikiewicz (Polonya)
Umana Reyer: McGee 6, Haynes 11, Bramos 7, Ortner 6, Peric 11, Ejim 16, Filloy 7, Tonut, Ress 2, Viggiano 8
Pınar Karşıyaka: Green 2, Brown 22, Ponitka 5, Owens 16, Summers 1, Petway 7, Muhammed Baygül 13, Soner Şentürk
1. Periyot: 20-19
Devre: 36-39
3. Periyot: 53-51
Beş faulle çıkanlar: 38.39 Bramos, 39.41 Peric (Umana Reyer)
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:47
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Toplam 2
Yorum
Mert Fenerbahçe istemiş olsa Bursaspor alabilir miydi ? Biraz gerçekçi olalım.
- İspanya videoya çekti
Toplam 9
Yorum
Atillas-BJK Bir işe yaramayacak aksine daha büyük tartışamalar çıkacak, şimdiden haberin başlığını atıyorum : VAR ARACINA TAŞLI SOPALI SALDIRI
- Emre Mor savaşı
Toplam 6
Yorum
FUTBOL USA DURSUN VE KARDESI GIBI YALANLARLA GS'YI BITIREN HIC KIMSE GELMEDI. SAMPIYON ALDIKLARI TAKIMI 2 SENEDE NE HALE SOKTULAR USTELIK YERLERDE GITI
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