Banvit 1 sayı ile Final Four'a

Bandırma'daki ilk maçı 5 sayı farkla (92-87) kaybeden Banvit, rövanşta rakibini 6 sayı farkla mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.



Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Banvit, Theodore'un son saniyede attığı basketle farkı 6 sayıya yükseltti ve turu geçmeyi başardı.



Dörtü Final'in kura çekimi 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.



Salon: MHP Arena



Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Manuel Mazzoni (İtalya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)



MHP Riesen: Hammonds 11, McCray, Martin, Crawford 14, Thiemann 11, Trice 7, Breunig 2, Toppert, Loesing, Cooley 8



Banvit: Muric 2, Theodore 13, Chappell 11, Orelik 10, Vidmar 7, Kulig 6, Tolga Geçim 3, Furkan Kormaz 7



1. Periyot: 12-21



Devre : 28-31



3. Periyot: 38-45



Beş faulle çıkanlar: 38.19 Thiemann (MHP Riesen)