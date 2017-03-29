 Banvit 1 sayı ile Final Four'a – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    1 sayı ile Final Four'a

    Banvit 1 sayı ile Final Four'a

    Basketbol Takımı, çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Almanya temsilcisi 'i 59-53 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.

    Bandırma'daki ilk maçı 5 sayı farkla (92-87) kaybeden , rövanşta rakibini 6 sayı farkla mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

    Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Banvit, Theodore'un son saniyede attığı basketle farkı 6 sayıya yükseltti ve turu geçmeyi başardı.

    Dörtü Final'in kura çekimi 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

    Salon: MHP Arena

    Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Manuel Mazzoni (İtalya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)

    MHP Riesen: Hammonds 11, McCray, Martin, Crawford 14, Thiemann 11, Trice 7, Breunig 2, Toppert, Loesing, Cooley 8

    Banvit: Muric 2, Theodore 13, Chappell 11, Orelik 10, Vidmar 7, Kulig 6, Tolga Geçim 3, Furkan Kormaz 7

    1. Periyot: 12-21

    Devre : 28-31

    3. Periyot: 38-45

    Beş faulle çıkanlar: 38.19 Thiemann ()

    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:47
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