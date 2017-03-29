 A Spor'da müthiş sınav – Fotomaç – 29 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    A Spor'da müthiş sınav

    A Spor'da müthiş sınav
    A Spor'da bugün müthiş bir karşılaşma ekranlara gelecek. , çeyrek final rövanşında 'ya konuk olacak. Venedik'te oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Temsilcimiz, İzmir'deki ilk maçta rakibini 74-71 mağlup etmişti. Aynı kupadaki diğer temsilcimiz Banvit ise ilk maçta 92-87 yenildiği Alman Ludwigsburg ile 21.00'de deplasmanda karşılaşacak.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A Spor'da müthiş sınav haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.