Kitabını getiren maçı bedava izleyecek
Anadolu Efes Kulübü, Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlediği "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyasına 3. yılında da devam ediyor.
Karşılaşmayı Abdi İpekçi Spor Salonu'nda izlemek isteyen basketbolseverlerin bilet almak yerine kitap getirecekleri kampanyada toplanacak kitaplar, Türkiye'nin 7 bölgesindeki okullara dağıtılacak.
Basketbolseverlerin, karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilköğretim seviyesindeki kitapları, Gaziantep Basketbol karşılaşması öncesinde Abdi İpekçi Spor Salonu'na getirerek maç biletlerini alabilecekleri kampanyada, çocukların okuma alışkanlığı kazanması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 16:28
- Tolgay ısrarı
Toplam 16
Yorum
raif 6 dan aşağı vermek çok saçma
- Dursun Özbek'ten flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
www 1.fircadan sonra yönetim karariyla aidattan ihrac,2.fircadan sonra(aidat yavan kaldi),ya abicim biz terörden attik vallabilla aglamayin kedi
- ''FIFA’ya gidiyoruz!''
Toplam 18
Yorum
Düsseldorf'lu EYYY TFF ! Ya Fener'in UEFA'dan neden ceza aldıgını söyle,, yada, T.S run şampiyonlar Ligine neden katıldıgını açıklayıp kupasını ver !
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