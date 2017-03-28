Daçka, Wilbekin'in sözleşmesini uzattı
Darüşşafaka Doğuş, ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin'in sözleşmesini iki yıl uzattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Wilbekin'in 2018-2019 sezonu sonuna kadar Darüşşafaka Doğuş forması giyeceği bildirildi.
Geçen sezon Darüşşafaka Doğuş'a transfer olan 23 yaşındaki basketbolcunun kısa sürede takımın kilit oyuncularından biri haline geldiği kaydedildi. İki sezonda 42 THY Avrupa Ligi maçında forma giyen Wilbekin'in 10.3 sayı ortalaması yakaladığı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine de yer verilen Wilbekin, Darüşşafaka Doğuş'la gelecek sezonlarda şampiyonluklar kazanmayı hedeflediğini belirtti.
Darüşşafaka Doğuş'la sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu aktaran Wilbekin, "Darüşşafaka Doğuş'ta oynamaktan ve İstanbul'da yaşamaktan çok memnunum. Önümüzdeki sezonlar için şimdiden heyecanlıyım. Takım olarak her sezon daha iyi olmayı ve şampiyonluklar kazanmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:31
- Tudor 7 transfer istedi
Toplam 24
Yorum
malesef tudor geldiğinden beri takıma top oynatmadı kontra atak futbolu bize ters! bizler hücum futbolu istiyoruz tudorda fazla ömür göremiyorum
- Tolgay ısrarı
Toplam 17
Yorum
GARAGARTAL Ne satması kardeşim.Atiba kaç sene daha oynayabilcek.Sonra yine adam ara,ön libero ara ortasaha ara.Bu adam satılmaz,çok yönlü futbolcu
- Volkan takıma katılıyor
Toplam 1
Yorum
çilekeş katılmasa ne iyi olurdu.
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