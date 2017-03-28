Daçka, Wilbekin'in sözleşmesini uzattı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Wilbekin'in 2018-2019 sezonu sonuna kadar Darüşşafaka Doğuş forması giyeceği bildirildi.

Geçen sezon Darüşşafaka Doğuş'a transfer olan 23 yaşındaki basketbolcunun kısa sürede takımın kilit oyuncularından biri haline geldiği kaydedildi. İki sezonda 42 THY Avrupa Ligi maçında forma giyen Wilbekin'in 10.3 sayı ortalaması yakaladığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen Wilbekin, Darüşşafaka Doğuş'la gelecek sezonlarda şampiyonluklar kazanmayı hedeflediğini belirtti.

Darüşşafaka Doğuş'la sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu aktaran Wilbekin, "Darüşşafaka Doğuş'ta oynamaktan ve İstanbul'da yaşamaktan çok memnunum. Önümüzdeki sezonlar için şimdiden heyecanlıyım. Takım olarak her sezon daha iyi olmayı ve şampiyonluklar kazanmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.