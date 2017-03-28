 Daçka, Wilbekin'in sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Daçka, Wilbekin'in sözleşmesini uzattı

    Daçka, Wilbekin'in sözleşmesini uzattı

    , ABD'li oyun kurucu 'in sözleşmesini iki yıl uzattı.

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Wilbekin'in 2018-2019 sezonu sonuna kadar forması giyeceği bildirildi.

    Geçen sezon Darüşşafaka Doğuş'a transfer olan 23 yaşındaki basketbolcunun kısa sürede takımın kilit oyuncularından biri haline geldiği kaydedildi. İki sezonda 42 THY Avrupa Ligi maçında forma giyen Wilbekin'in 10.3 sayı ortalaması yakaladığı aktarıldı.

    Açıklamada görüşlerine de yer verilen Wilbekin, Darüşşafaka Doğuş'la gelecek sezonlarda şampiyonluklar kazanmayı hedeflediğini belirtti.

    Darüşşafaka Doğuş'la sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu aktaran Wilbekin, "Darüşşafaka Doğuş'ta oynamaktan ve İstanbul'da yaşamaktan çok memnunum. Önümüzdeki sezonlar için şimdiden heyecanlıyım. Takım olarak her sezon daha iyi olmayı ve şampiyonluklar kazanmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:31
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