Melis ve Melisa şov yaptı
Kadın Basketbol Takımı'nın pilot ekibi Gelişim Takımı, Kadınlar Bölgesel Lig Eleme Grubu 3. maçında Altınel Spor'u 102-40 yendi. Sarı-lacivertlilerin A takım oyuncuları Melis Gülcan 29 sayı-11 ribaunt, Melisa Korkmaz ise 11 sayı-10 asist ile double-double yaptılar.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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