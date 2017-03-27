 Melis ve Melisa şov yaptı – Fotomaç – 27 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Melis ve Melisa şov yaptı

    Melis ve Melisa şov yaptı
    Kadın Basketbol Takımı'nın pilot ekibi Gelişim Takımı, Kadınlar Bölgesel Lig Eleme Grubu 3. maçında Altınel Spor'u 102-40 yendi. Sarı-lacivertlilerin A takım oyuncuları Melis Gülcan 29 sayı-11 ribaunt, Melisa Korkmaz ise 11 sayı-10 asist ile double-double yaptılar.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Melis ve Melisa şov yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.