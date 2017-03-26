Banvit, Final Four için mücadele edecek

Banvit FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Rövanş maçında Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg takımına konuk oluyor. 29 Mart Çarşamba günün Almanya’da saat 21:00'de başlayacak olan karşılaşmadan 6 sayılık farkla galip gelmesi halinde Final Four’a yükselecek.

Geçtiğimiz hafta Bandırma'da oynanan serinin ilk karşılaşmasını Banvit 87 - 92 kaybetmişti. Banvit bu maçı 6 sayı ve üzeri ile kazandığı takdirde bu yıl ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükselecek.



Banvit Avrupa Arenası'nda bugüne kadar oynadığı 114 karşılaşmada 65 galibiyet, 1 beraberlik ve 48 mağlubiyet alarak %57 galibiyet yüzdesi elde etti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit'in Amerikalı yıldız oyun kurucusu Jordan Theodore 16.1 sayı ortalaması ile oynarken aynı zamanda 7.6 asist ortalamasını da yakaladı. Banvit'in Slovenyalı yıldızı Gasper Vidmar ise 5.6 ribaund ortalamasını elde etti. Yeşil-turunculu ekip bu seriyi geçerek FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kalmanın planlarının yapıyor.



FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçların sonuçları ve ikinci maçların programı ise şu şekilde :



29 Mart Çarşamba

21:00 MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya) - Banvit BK (Türkiye)

21:30 Umana Reyer Venezia (İtalya) - Pınar Karşıyaka (Türkiye)

21:30 Dinamo Sassari (İtalya) - AS Monaco (Fransa)

21:30 Iberostar Tenerife (İspanya) - Asvel Lyon Villeurbanne (Fransa)