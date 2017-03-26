Anadolu Efes'ten 10'da 10

Maça Granger'ın üç sayılık basketiyle başlayan ve öne geçen Anadolu Efes karşısında, Yeşilgiresun Belediyespor farkın açılmasına izin vermedi. Ev sahibi takım Ledo ile son dakikalarda bulduğu sayılarla üstünlüğü ele alarak ilk çeyrekten 22-19 galip ayrıldı.

İkinci çeyrekte Yeşilgiresun Belediyespor geriye düşmesine rağmen Ledo ile 14. dakikada tekrar üstünlüğü yakaladı: 24-23. Etkili bir oyun sergileyen ev sahibi takım, 19. dakikada Gill ile Anadolu Efes karşısında farkı çift haneye taşıdı: 41-30. Yeşilgiresun Belediyespor devreye 45-33 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes 27. dakikada Cedi Osman'ın sayısıyla farkı 2'ye (56-54) indirdi. Yeşilgiresun Belediyespor üst üste bulduğu üç sayılık atışlarla rakibine üstünlük şansı vermeyerek bu periyodu da 65-59 önde tamamladı.

Maçın son periyodunda Anadolu Efes 37. dakikada Cedi Osman'ın sayısıyla öne geçti: 73-75. Üstünlüğünü koruyan konuk ekip karşılaşmadan 84-76 galip ayrıldı.

Salon: 19 Eylül

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 10, Ledo 28, Enes Berkay Taşkıran, Emircan Koşut 4, Metin Türen 6, Doğuş Özdemiroğlu 4, Gill 15, Ivanov 9

Anadolu Efes: Honeycutt 4, Doğuş Balbay 7, Brown 10, Cedi Osman 17, Granger 14, Heurtel 13, Can Maxim Mutaf, Dunston 11, Alex 8

1. Periyot: 22-19

Devre: 45-33

3. Periyot: 65-59