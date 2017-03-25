 EuroCup’ta finalin adı: Yakın Doğu-AGÜ – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    ’ta finalin adı: Yakın Doğu-AGÜ

    EuroCup’ta finalin adı: Yakın Doğu-AGÜ
    Kadınlar yarı final maçları sonunda Yakın Doğu Üniversitesi ile AGÜ finale çıktı. Yakın Doğu ilk maçta yendiği Galatasaray'ı dün de 81-68'lık skorla geçti. Maç sonunda olayların yaşandığı karşılaşmada ise AGÜ, Hatay'ı 64-58 ile kupa dışına itti. Finalin ilk maçı 5 Nisan Çarşamba günü Kayseri'de, rövanşı ise 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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