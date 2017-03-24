 İlk finalist Bellona AGÜ! – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    İlk finalist !

    İlk finalist Bellona AGÜ!

    Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında , 'u 64-58 yenerek finale yükseldi.

    Deplasmandaki ilk müsabakayı 6 sayı farkla, 71-65 kazanan Kayseri temsilcisi, evinde de rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

    Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi

    Hakemler: Gentian Cici (Arnavutluk), Marko Vuckovic (Slovenya), Jasmina Juras (Sırbistan)

    Bellona AGÜ: Wauters 11, Ayşegül Günay 3, Dubljevic 16, Gray 7, Lara Sanders 6, Wright 19, Mazic, Şaziye İvegin Üner, Gizem Sezer 2

    Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 20, Popovic 2, Snytsina 17, Hurst 7, Stankovic, Tuğba Oral 3, Bahar Öztürk 9, Gamze Takmaz

    1. Periyot: 14-18

    Devre: 25-34

    3. Periyot: 44-42

    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:49
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