İlk finalist Bellona AGÜ!

Deplasmandaki ilk müsabakayı 6 sayı farkla, 71-65 kazanan Kayseri temsilcisi, evinde de rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.



Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi



Hakemler: Gentian Cici (Arnavutluk), Marko Vuckovic (Slovenya), Jasmina Juras (Sırbistan)



Bellona AGÜ: Wauters 11, Ayşegül Günay 3, Dubljevic 16, Gray 7, Lara Sanders 6, Wright 19, Mazic, Şaziye İvegin Üner, Gizem Sezer 2



Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 20, Popovic 2, Snytsina 17, Hurst 7, Stankovic, Tuğba Oral 3, Bahar Öztürk 9, Gamze Takmaz



1. Periyot: 14-18



Devre: 25-34



3. Periyot: 44-42