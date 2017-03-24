İlk finalist Bellona AGÜ!
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Bellona AGÜ, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 64-58 yenerek finale yükseldi.
Deplasmandaki ilk müsabakayı 6 sayı farkla, 71-65 kazanan Kayseri temsilcisi, evinde de rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Gentian Cici (Arnavutluk), Marko Vuckovic (Slovenya), Jasmina Juras (Sırbistan)
Bellona AGÜ: Wauters 11, Ayşegül Günay 3, Dubljevic 16, Gray 7, Lara Sanders 6, Wright 19, Mazic, Şaziye İvegin Üner, Gizem Sezer 2
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 20, Popovic 2, Snytsina 17, Hurst 7, Stankovic, Tuğba Oral 3, Bahar Öztürk 9, Gamze Takmaz
1. Periyot: 14-18
Devre: 25-34
3. Periyot: 44-42
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:49
- Türkiye - Finlandiya | 20.00
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçe Cenk Tosun yerine Enes Ünal'ı tervih ederdim. Cenk formsuz.
- UEFA Aboubakar'a verdiği cezayı açıkladı
Toplam 9
Yorum
Siyah-Beyaz1903 olan oldu artik belkide böylesi daha iyi oldu deyip önümüze bakalim.
- Mas: Türkiye muhteşem
Toplam 18
Yorum
ERAY TS TS taraftarı İstanbul'daki stadları doldurur da senin o dediğini asla yapamazsınız. 2 bin kişilik misafir tribün size fazla bile kalıyor.
İlk finalist Bellona AGÜ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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