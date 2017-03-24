Enfes derbi

THY Avrupa Ligi’nde play-off mücadelesi veren Anadolu Efes ile ev sahibi olmak için ilk 4 hedefi olan F.Bahçe’nin mücadelesinde nefesler tutuldu. Baştan sona üstün oynayan Efes, ‘Türk derbisi’ni alarak umutlarını sürdürdü

Thy Avrupa Ligi'nde nefesleri kesen Türk derbisinde kazanan taraf Anadolu Efes oldu... Sakatlıklar nedeniyle eksik olan F.Bahçe karşısında maça iyi başlayan Efes, son çeyrekte rakibinin inanılmaz mücadelesine rağmen parkeden 80-77 galip ayrıldı. Baştan sona geride olan Kanarya, Bogdanovic'in girmesiyle dengeyi kurdu ve maça ortak oldu. Ancak son saniye basketi girmeyince mağlup oldu.



Küfürlü istifa protestosu!

Anadolu Efes maçında F.Bahçe'yi desteklemeye gelen sarı-lacivertli taraftarlar, sürpriz bir prosetso ile geceye damga vurdu. Küfürlü protestolarda bulunan F.Bahçe taraftarları, başkan Aziz Yıldırım'ı da istifaya davet etti. Bu şok protestoya bir bölümü de alkışla tepki gösterdi.