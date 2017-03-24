Avrupa’da diğer derbi bugün
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden diğer iki Türk takımı Darüşşafaka Doğuş ile Galatasaray Odeabank bugün karşı karşıya gelecek. Özellikle deplasmandaki kötü performansıyla ilk 8 şansını zora sokan Daçka ile Cimbom, saat 20.15'te Volkswagen Arena'da karşı karşıya gelecek.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taraftardan stat temizliği
Toplam 2
Yorum
Chents Adamsınız adam . Hep böyle kalın inşallah . Birde tek bir ağızdan eşlik etsek statta efsane olacak.
- Mas: Türkiye muhteşem
Toplam 6
Yorum
özgür aziz ve dursun başkanlar kluplerini bataklığa doğru ittiler çıkarmayada niyetleri yok kurtarıcılar gelmesi gerek
- Terim’le 132. maç
Toplam 1
Yorum
Ali Terim dort milyon yuro aliyosa gunes faslasini hak ediyo terimden eksiz dehil gunes
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