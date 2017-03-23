Pınar Karşıyaka avantajı kaptı

Karşılaşmada 4. dakikanın başında 8-6 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Green ve Ponitka'nın sayılarıyla yakaladığı 12-0'lık seriyle 6. dakika içinde farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 20-6. Summers'ın basketiyle son 1,5 dakikaya 15 sayı farkla 25-10 önde giren ev sahibi ekip, periyodu 25-15 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya (27-19) indiren rakibi karşısında farkın daha fazla azalmasına izin vermedi. 14. dakika içinde farkı tekrar 15 sayıya (34-19) çıkaran Pınar Karşıyaka, devreyi 40-30 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda Mcgee ve Peric'in basketleriyle başlayan ve farkı 6 sayıya (40-34) indiren Umana Reyer önünde Pınar Karşıyaka, 26. dakikada farkı tekrar 13 sayıya çıkardı: 50-37. Haynes ve Viggiano'nun sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan İtalyan ekip, 28. dakika içinde farkı 5 sayıya indirdi: 50-45. Brown'un sayılarıyla 55-45 öne geçen yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 55-47 üstün tamamladı.

Son periyoda Haynes'in 3 sayılık basketleriyle başlayan Umana Reyer, 34. dakika içinde Bramos'un basketiyle farkı 2 sayıya indirdi: 59-57. Hücumda ve savunmada etkili olamayan Pınar Karşıyaka, Ponitka ve Green'le sayılar üretti. Son 2 dakikaya 69-66 üstün giren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 74-71 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Pınar Karşıyaka'da 25 sayı atan Ponitka oldu.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Marek Maliszewski (Polonya), Nicolas Maestre (Fransa)

Pınar Karşıyaka: Green 12, Brown 11, Ponitka 25, Summers 11, Owens 8, Petway 4, Muhammed Baygül 3

Umana Reyer: Mc Gee 5, Haynes 19, Bramos 6, Ejim 16, Ortner 2, Peric 16, Filloy 3, Ress 2, Viggiano 2

1. periyot: 25-15

Devre: 40-30

3. periyot: 55-47

5 faulle çıkan: 39.59 Muhammed Baygül (Pınar Karşıyaka)