 Gelişim tam gaz: 81-59 – Fotomaç – 23 Mart 2017
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HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
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    Gelişim tam gaz: 81-59

    Gelişim tam gaz: 81-59
    Kadın Basketbol Takımı'nın Pilot Takımı olan , Bölgesel Lig Eleme Grubu 2. maçında Dostlukspor'u 81-59'luk skorla mağlup etti. Grupta ikide 2 yapan sarı-lacivertlilerde Melis Gülcan 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:14
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