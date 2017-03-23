Gelişim tam gaz: 81-59
Kadın Basketbol Takımı'nın Pilot Takımı olan Fenerbahçe Gelişim Takımı, Bölgesel Lig Eleme Grubu 2. maçında Dostlukspor'u 81-59'luk skorla mağlup etti. Grupta ikide 2 yapan sarı-lacivertlilerde Melis Gülcan 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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