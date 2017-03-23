FIBA Avrupa Kupası'nda rövanş heyecanı
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final rövanşında 4 Türk takımı, yarın sahaya çıkacak.
Yarı final ilk maçında Galatasaray'ı 87-81 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, rövanş mücadelesini 5 sayı farkla kaybetmesi durumunda bile finale yükselecek. Galatasaray'ın karşılaşmada 6 sayılık üstünlük sağlaması durumunda müsabaka uzatmaya gidecek. Sarı-kırmızılıların finale yükselmesi için en az 7 sayı farkla galip gelmesi gerekiyor.
Deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 71-65 yenen Bellona AGÜ de diğer yarı final müsabakasında olduğu gibi rakibine 5 sayı farkla yenilmesi halinde bile adını finale yazdıracak. Hatay ekibinin, tur atlaması için maçı 7 sayı farkla kazanması gerekiyor. Konuk ekibin karşılaşmadaki 6 sayılık üstünlüğü durumunda mücadele uzatmaya gidecek.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:30
- Gemi batıyor!
Toplam 27
Yorum
Hattori Fazla söze gerek yok nasıl chelsea , city zengin iş adamlarına satılıyorsa GS da satılmalı ve parayı bastırıp en iyi futbolcular alınmalı.
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 11
Yorum
xxx Bir gs lı olarak seni gördükçe Aziz Başkana ısınıyorum.Ne oldu ilk defa 10 kişimi kaldın..Ne oldu penaltı olmadımı?Sanada tff yede yazıklr o
- Gemi batıyor!
Toplam 27
Yorum
mercan ya neresi ürkütücü gs fb ts borçları yaklaşık 178 milyon € ediyor zaten toplam 205 milyon €
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