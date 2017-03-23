 FIBA Avrupa Kupası'nda rövanş heyecanı – Fotomaç – 23 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    FIBA Avrupa Kupası'nda rövanş heyecanı

    FIBA Avrupa Kupası'nda rövanş heyecanı

    Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final rövanşında 4 Türk takımı, yarın sahaya çıkacak.

    Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray'ı Caferağa Spor Salonu'nda ağırlayacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor da Bellona AGÜ'ye Kadir Has Spor Salonu'nda konuk olacak. Her iki maç da saat 19.00'da başlayacak.

    Yarı final ilk maçında Galatasaray'ı 87-81 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, rövanş mücadelesini 5 sayı farkla kaybetmesi durumunda bile finale yükselecek. Galatasaray'ın karşılaşmada 6 sayılık üstünlük sağlaması durumunda müsabaka uzatmaya gidecek. Sarı-kırmızılıların finale yükselmesi için en az 7 sayı farkla galip gelmesi gerekiyor.

    Deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 71-65 yenen Bellona AGÜ de diğer yarı final müsabakasında olduğu gibi rakibine 5 sayı farkla yenilmesi halinde bile adını finale yazdıracak. Hatay ekibinin, tur atlaması için maçı 7 sayı farkla kazanması gerekiyor. Konuk ekibin karşılaşmadaki 6 sayılık üstünlüğü durumunda mücadele uzatmaya gidecek.

    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FIBA Avrupa Kupası'nda rövanş heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.