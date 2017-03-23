 F.Bahçe’de fire yok: 71-64 – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    F.Bahçe’de fire yok: 71-64

    F.Bahçe’de fire yok: 71-64
    F.Bahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki erteleme maçında ağırladığı Mersin BB'yi 71-64 yenerek fire vermedi. Sarı-lacivertli takım ardına 23 sayı üreten Verameyenka, karşılaşmanın en skorer ismi olurken, 12 de ribaund alarak 'double-double" yaptı. Puanını 38'e yükselten Kanarya, lider Yakın Doğu'yu takibini sürdürdü.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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