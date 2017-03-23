F.Bahçe’de fire yok: 71-64
F.Bahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki erteleme maçında ağırladığı Mersin BB'yi 71-64 yenerek fire vermedi. Sarı-lacivertli takım ardına 23 sayı üreten Verameyenka, karşılaşmanın en skorer ismi olurken, 12 de ribaund alarak 'double-double" yaptı. Puanını 38'e yükselten Kanarya, lider Yakın Doğu'yu takibini sürdürdü.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
- Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü
Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
F.Bahçe’de fire yok: 71-64 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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