F.Bahçe’de fire yok: 71-64

F.Bahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki erteleme maçında ağırladığı Mersin BB'yi 71-64 yenerek fire vermedi. Sarı-lacivertli takım ardına 23 sayı üreten Verameyenka, karşılaşmanın en skorer ismi olurken, 12 de ribaund alarak 'double-double" yaptı. Puanını 38'e yükselten Kanarya, lider Yakın Doğu'yu takibini sürdürdü.