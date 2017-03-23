 Beşiktaş’a bir maç seyircisiz – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    ’a bir maç seyircisiz

    Beşiktaş’a bir maç seyircisiz
    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Sompo Japan-Galatasaray Odeabank derbisindeki ihlaller nedeniyle siyah-beyazlı ekibe ceza verdi. TBF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan'a 1 maç seyircisiz oynama ve 35 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:21
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