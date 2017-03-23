Beşiktaş’a bir maç seyircisiz
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank derbisindeki ihlaller nedeniyle siyah-beyazlı ekibe ceza verdi. TBF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan'a 1 maç seyircisiz oynama ve 35 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Beşiktaş’a bir maç seyircisiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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