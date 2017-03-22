Türk derbisi Yakın Doğu'nun!

Karşılaşmaya iyi başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, McBride, Hollingsworth ve Vandersloot'un kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 13-5 önde geçti. Hücumda Hollingsworth ile etkili oyununu devam ettiren konuk ekip, 7. dakikanın başında farkı çift hanelere çıkardı: 9-19. Kalan bölümde Galatasaray, Jefferson ile isabetler bulsa da konuk ekip ilk çeyreği 27-17 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ikinci periyodunda sarı-kırmızılılar, Papova ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste sayılar üreterek 15. dakikada farkı 6 sayıya (27-33) indirdi. Hollingsworht ile pota altından sayılar bulmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi, 18. dakikada 9-2'lik seri yakaladı: 29-42. Çeyreğin kalan bölümünde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen konuk ekip, devreyi 14 sayı farkla (36-50) önde kapattı.

Maçın ikinci yarısına savunma hatalarıyla başlayan Galatasaray karşısında Carson ve Robinson ikilisiyle etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi, 24. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 42-63. Ardından savunmada ve hücumda başarılı bir oyun ortaya koymaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, rakibini top kayıplarına zorlarken, Jefferson ile Vitola'nın basketleriyle 28. dakikada farkı bir kez daha 6 sayıya (57-63) indirdi. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, McBride'nin son saniye basketiyle Yakın Doğu Üniversitesi final periyoduna 72-65 galip durumda girdi.

Galatasaray, son periyotta taraftar desteğini de arkasına alarak, 32. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 69-72. Sonrasında savunmasını sertleştiren Yakın Doğu Üniversitesi, McBride'nın etkili oyunuyla 13-0'lık bir seri yakalayıp, 37. dakikada farkı yeniden çift hanelere (69-85) yükseltti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, rakibinin öne geçmesine izin vermeyen konuk ekip, salondan 87-81 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Galatasaray Futbol Takımı oyuncusu Semih Kaya'nın yanı sıra A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ve Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya da izledi.

Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray yönetimini istifaya davet ederken, kulüp başkanı Dursun Özbek'in fotoğrafının basılı olduğu kağıtları açarak tepki gösterdiler.





Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Alexey Davydov (Rusya), Andrada Csender (Romanya), Gellert Kapitany (Macaristan)



Galatasaray: Işıl Alben 8, Jefferson 31, Parıs, Traore 9, Silva 5, Vitola 13, Pınar Demirok, Papova 15, Cansu Köksal



Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 11, McBride 26, Carson 6, Robinson 4, Hollingsworth 26, Bahar Çağlar 7, Olcay Çakır Turgut 2, Vajda, Eldebrink 3, Leuchanka 2



1. Periyot: 17-27



Devre: 36-50



3. Periyot: 65-72