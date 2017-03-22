Pınar Karşıyaka avantajı kaptı
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, İtalyan temsilcisi Umana Reyer'i 74-71 mağlup etti. Dörtlü Final'e yükselecek ekibin belirleneceği rövanş karşılaşması 29 Mart Çarşamba günü Venedik'te oynanacak.
Karşılaşmada 4. dakikanın başında 8-6 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Green ve Ponitka'nın sayılarıyla yakaladığı 12-0'lık seriyle 6. dakika içinde farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 20-6. Summers'ın basketiyle son 1,5 dakikaya 15 sayı farkla 25-10 önde giren ev sahibi ekip, periyodu 25-15 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya (27-19) indiren rakibi karşısında farkın daha fazla azalmasına izin vermedi. 14. dakika içinde farkı tekrar 15 sayıya (34-19) çıkaran Pınar Karşıyaka, devreyi 40-30 önde bitirdi.
Üçüncü periyoda Mcgee ve Peric'in basketleriyle başlayan ve farkı 6 sayıya (40-34) indiren Umana Reyer önünde Pınar Karşıyaka, 26. dakikada farkı tekrar 13 sayıya çıkardı: 50-37. Haynes ve Viggiano'nun sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan İtalyan ekip, 28. dakika içinde farkı 5 sayıya indirdi: 50-45. Brown'un sayılarıyla 55-45 öne geçen yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 55-47 üstün tamamladı.
Son periyoda Haynes'in 3 sayılık basketleriyle başlayan Umana Reyer, 34. dakika içinde Bramos'un basketiyle farkı 2 sayıya indirdi: 59-57. Hücumda ve savunmada etkili olamayan Pınar Karşıyaka, Ponitka ve Green'le sayılar üretti. Son 2 dakikaya 69-66 üstün giren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 74-71 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi Pınar Karşıyaka'da 25 sayı atan Ponitka oldu.
Pınar Karşıyaka: 74 - Umana Reyer: 71
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Marek Maliszewski (Polonya), Nicolas Maestre (Fransa)
Pınar Karşıyaka: Green 12, Brown 11, Ponitka 25, Summers 11, Owens 8, Petway 4, Muhammed Baygül 3
Umana Reyer: Mc Gee 5, Haynes 19, Bramos 6, Ejim 16, Ortner 2, Peric 16, Filloy 3, Ress 2, Viggiano 2
1. periyot: 25-15
Devre: 40-30
3. periyot: 55-47
5 faulle çıkan: 39.59 Muhammed Baygül (Pınar Karşıyaka)
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:59
- Tablo vahim!
Toplam 19
Yorum
Dogru yonetim olsa boyle sonuclar olmaz Plansiz programsiz is yapip paralari gunu kurtarmak icin harciyorlar. Sadece yonetimler degil taraftarlarda suclu. Baski yuzunden yapilan ha
- Galatasaray'a Florya'daki tesisin iki katı büyüklüğünde yeni tesis
Toplam 4
Yorum
Kimsin sen Kulüp üyelerinin yararlanacağı sosyal mekanlar önemli tabi. Az yiyorlar biraz daha yesinler !!!
- Cenk Ergün'den o iddialara yanıt
Toplam 2
Yorum
4,3,3 pres mücadele okadar bizim oturduğumuz yerden gördüğümüzü tudor göremiyor! bu takım üçlü oynamaz tolga asla bu takımda olmaz göbeği yap selçuk josue çuk olur.
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