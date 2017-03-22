 Müthiş randevu A Spor'da! – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Müthiş randevu 'da!

    Müthiş randevu A Spor'da!
    'nde mücadele eden , çeyrek final ilk maçında bugün 'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve 'dan yayınlanacak. İzmir temsilcisi, gruplarda karşılaştığı İtalyan ekibine karşı birer galibiyet ve mağlubiyet almıştı. Bu karşılaşmanın rövanşı da 28 Mart'ta İtalya'da oynanacak.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:26
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