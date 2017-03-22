 Luigi Datome 3 hafta yok – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    3 hafta yok

    Luigi Datome 3 hafta yok

    Erkek Basketbol Takımı'nın dün THY Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Fox'a karşı oynadığı maçta sakatlanan 'den kötü haber geldi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan basketbolcunun detaylı sağlık taramalarının yapıldığı belirtilerek, "Sporcumuzun çekilen MR'ında, sağ omuz bölgesinde eklem yaralanması tespit edilmiştir. 'nin tedavi süreci başlamış olup, oyuncumuzun parkelere dönüşünün en az üç hafta sürmesi beklenmektedir." denildi.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:14
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