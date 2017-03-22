 Banvit turu rövanşa bıraktı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    turu rövanşa bıraktı

    Banvit turu rövanşa bıraktı

    çeyrek final ilk maçında , sahasında Almanya temsilcisi 'e 92-87 mağlup oldu.

    Ekibimiz bu sonuçla avantaj kaybetse de tur umutlarını rövanş maçına bıraktı. adına 20 sayı üreten Vidmar, maçın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekipte Theodore ise 18 sayı ile oynadı. Konuk ekipte ise Marti 19, Crawford 18, Thiemann da 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Rövanş maçı, 28 Mart Salı günü Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
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