İlk raunt Bellona AGÜ'nün
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bellona AGÜ, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 71-65 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Tomislav Vovk (Hırvatistan), Petr Hrusa (Çek Cumhuriyeti), Vasiliki Tsaroucha (Almanya)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 18, Popovic 5, Snytsina 13, Hurst 13, Stankovic 8, Devran Tanaçan, Tuğba Oral, Bahar Öztürk 5, Gamze Takmaz 3
Bellona AGÜ: Wauters 12, Ayşegül Günay 11, Dubljevic 13, Gray 12, Lara Sanders 9, Wright 8, Mazic, Şaziye İvegin Üner 6
1. Periyot: 21-23
Devre: 36-36
3. Periyot: 55-53
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:07
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
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