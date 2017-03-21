 İlk raunt Bellona AGÜ'nün – Fotomaç – 21 Mart 2017
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HEPSİ
    22 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İlk raunt 'nün

    İlk raunt Bellona AGÜ'nün

    Basketbol yarı final ilk maçında , deplasmanda 'u 71-65 yendi.

    Salon: Antakya

    Hakemler: Tomislav Vovk (Hırvatistan), Petr Hrusa (Çek Cumhuriyeti), Vasiliki Tsaroucha (Almanya)

    Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 18, Popovic 5, Snytsina 13, Hurst 13, Stankovic 8, Devran Tanaçan, Tuğba Oral, Bahar Öztürk 5, Gamze Takmaz 3

    Bellona AGÜ: Wauters 12, Ayşegül Günay 11, Dubljevic 13, Gray 12, Lara Sanders 9, Wright 8, Mazic, Şaziye İvegin Üner 6

    1. Periyot: 21-23

    Devre: 36-36

    3. Periyot: 55-53

    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:07
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