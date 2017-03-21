İlk raund Bellona AGÜ'nün
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bellona AGÜ, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 71-65 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Tomislav Vovk (Hırvatistan), Petr Hrusa (Çek Cumhuriyeti), Vasiliki Tsaroucha (Almanya)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 18, Popovic 5, Snytsina 13, Hurst 13, Stankovic 8, Devran Tanaçan, Tuğba Oral, Bahar Öztürk 5, Gamze Takmaz 3
Bellona AGÜ: Wauters 12, Ayşegül Günay 11, Dubljevic 13, Gray 12, Lara Sanders 9, Wright 8, Mazic, Şaziye İvegin Üner 6
1. Periyot: 21-23
Devre: 36-36
3. Periyot: 55-53
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 20:51
- Finlandiya ile 14. randevu
Toplam 2
Yorum
gsli sana biguzel kufur ederdim ama yayinlamazlar finland wins in dreams
- Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’da
Toplam 2
Yorum
Leader Trabzon maçında seyirciler ne yaptı?Ben bunda art niyet ararım..
- Lyon’un forveti Lacazette sakatlandı
Toplam 12
Yorum
Deniz Napoli icin de öyle diyordunuz
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